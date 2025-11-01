Tutankhamun’un mezarı ilk kez tamamen sergileniyor

Müzenin en dikkat çekici bölümü, Tutankhamun’un bozulmamış mezarındaki tüm eserlerin ilk kez bir arada sergilenmesi oldu.

İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından 1922’de keşfedilen mezardan çıkarılan 5 bin 500’ün üzerindeki eserin tamamı, artık aynı salonda ziyaretçilerini bekliyor. Bu koleksiyon arasında altın ölüm maskesi, tahtı ve savaş arabaları da yer alıyor.

Müzenin eski yöneticisi ve Uluslararası Mısırbilimciler Birliği Başkanı Dr. Tarek Tawfik, “Artık hiçbir şey depoda kalmadı, hiçbir eser başka müzede değil. Ziyaretçiler, Howard Carter’ın yüz yıl önce yaşadığı deneyimin aynısını yaşayacak” dedi.

Milyar dolarlık kültür yatırımı

Yaklaşık 1,2 milyar dolar maliyetle tamamlanan müzenin yılda 8 milyon turist çekmesi bekleniyor. Mısır, bu proje ile turizmini yeniden canlandırmayı amaçlıyor. Rehber ve Mısırbilimci Ahmed Seddik, “Bu müze, Mısırbilim ve kültürel turizmin yeni altın çağı olacak” ifadelerini kullandı.

Piramitlere bakan dev yapı

Yaklaşık 500 bin metrekarelik alana kurulan müze, 70 futbol sahası büyüklüğünde. Dış cephesi hiyerogliflerle süslü ve piramit şeklinde bir girişe sahip.

Ziyaretçileri karşılayan 11 metre yüksekliğindeki II. Ramses heykeli ve asılı haldeki 16 metrelik obelisk, yapının en görkemli eserlerinden.

Tarihi zorluklara rağmen tamamlandı

Proje ilk kez 1992’de Hüsnü Mübarek döneminde gündeme geldi, ancak Arap Baharı, ekonomik krizler ve Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun yıllar gecikti. Eski Turizm ve Eserler Bakanı Dr. Zahi Hawass, “Bu müze, Mısırlı arkeologların dünyadaki meslektaşlarıyla eşit düzeyde olduğunu gösteriyor” dedi.

Hawass ayrıca üç önemli eserin geri getirilmesi için çağrıda bulundu: Rosetta Taşı (British Museum), Dendera Zodyağı (Louvre) ve Nefertiti Büstü (Berlin). “Bu üç ülke, bu eserleri iyi niyet göstergesi olarak Mısır’a armağan etmeli” dedi.

Geri dönüş çağrısı

Mısırlı arkeolog Dr. Monica Hanna da aynı üç eserin “sömürge döneminde alınan miraslar” olduğunu belirterek geri verilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan British Museum, şu ana kadar Mısır hükümetinden “Rosetta Taşı’nın iadesine ilişkin resmi bir talep almadığını” açıkladı.

Modern Mısır’ın vitrini

Büyük Mısır Müzesi yalnızca antik eserleri değil, aynı zamanda Mısır’ın modern kültürel başarısını da yansıtıyor. Tutankhamun’un zırhı ve deri zanaatları, Mısırlı restoratörler tarafından titizlikle onarıldı.

Dr. Tawfik, “Bu proje sadece geçmişimizi değil, modern Mısır’ın ustalığını da sergiliyor” ifadelerini kullandı.