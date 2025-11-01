Puslu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.11.2025 09:11

İşgalci İsrail, yerleşimcilere yol yapmak için Kudüs'te Filistinlilere ait 6 dönüm araziye el koydu

İsrail, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata kasabasında yeni bir yerleşim yolu inşa etmek için yaklaşık altı dönüm Filistin arazisine el koydu.

İşgalci İsrail, yerleşimcilere yol yapmak için Kudüs'te Filistinlilere ait 6 dönüm araziye el koydu

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in Kudüs'e bağlı Anata sakinlerine ait 5 bin 856 metrekare araziye el koyduğunu belirtti.

Bunun, Nofei Prat yerleşimini 437 numaralı yola bağlayan yeni bir yol inşa etmeyi ve böylelikle yerleşimcilere hizmet etmeyi amaçladığı ifade edildi.

İsrail'in yıl başından bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te buna benzer 54 askeri emir yayınladığı kaydedildi.

İsrail, ordu ve yerleşimciler için askeri gözetleme kuleleri ve yollar inşa etmek amacıyla son zamanlarda sıklıkla bu tür askeri emirler çıkarıyor.

Filistin verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin sayısı 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 770 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı olarak kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözümü baltaladığını vurgulayarak bunların derhal durdurulması çağrısında bulunuyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves: Türkiye benim ikinci vatanım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:33
Pasifik'te alarm: Dünya’nın kabuğu kendi kendini parçalıyor
09:31
Antarktika’da 6 milyon yıllık hava bulundu
09:20
60 yıl önce Viyana Katedrali’nden kafatası çalan turist, ölmeden önce geri gönderdi
09:18
Tutankhamun’un mezarı ilk kez tamamen sergileniyor
09:14
Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-21 mekiği uzay istasyonuna ulaştı
09:00
Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves: Türkiye benim ikinci vatanım
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
Emine Erdoğan, VakıfBank Sanat Galerisi'nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ