Dünya
31.10.2025 21:54

BM: Gazze gazeteciler için en ölümcül yer oldu

Birleşmiş Milletler, dünyadaki gazeteci cinayetlerinin yaklaşık 10'da 9'unun hala aydınlatılamadığını, Gazze'nin şimdiye kadarki tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer olduğunu açıkladı.

BM: Gazze gazeteciler için en ölümcül yer oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

2 Kasım’ın “Gazetecilere Karşı İşlenen Suçlarda Cezasızlığın Sonlandırılması Uluslararası Günü” olarak anılacak olması nedeniyle Dujarric, dünya çapında, özellikle de Gazze Şeridi'nde gazetecilerin karşı karşıya olduğu tehlikeleri hatırlattı.

Dujarric, "Gazeteci cinayetlerinin neredeyse 10'da 9'u hala aydınlatılamadı. Gazze, şimdiye kadarki tüm çatışmalarda gazeteciler için en ölümcül yer oldu." dedi.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in, gazeteci cinayetlerinin "bağımsız ve tarafsız" şekilde soruşturulması çağrısında bulunduğunu belirten Dujarric, cezasızlığın basın özgürlüğüne bir saldırı ve demokrasinin kendisine bir tehdit olduğunu vurguladı.

Dujarric, "Gazeteciler susturulduğunda hepimiz sesimizi kaybederiz" ifadesini kullandı.

İsrail, Gazze'ye iki yıldır devam eden saldırılarında çoğunu doğrudan görevi başında hedef alarak 250'den fazla gazeteciyi öldürmekle suçlanıyor.

