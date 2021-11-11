Dünyanın en prematüre hayatta kalan bebeği olan Curtis'in Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırması onaylandı.

Curtis Means, geçen yıl Birmingham, Alabama'da sadece 420 gram ağırlığında doğdu.

Tam süreli bir hamilelik genellikle 40 haftayken, Curtis yaklaşık 19 hafta erken dünyaya geldi.

Annesi Michelle Butler, 4 Temmuz 2020'de hastaneye kaldırıldı ve doğuma girdi.

Ertesi gün ikizleri Curtis ve C'Asya'yı doğurdu. C'Asya bir gün sonra hayatını kaybetti. Ancak Curtis hayatta kalmayı başardı.

[Fotoğraf: University of Alabama]

Hayatta kalma şansı yüzde birden az olan Curtis, yoğun bakımda kalmaya devam etti.

Üç ay sonra solunum cihazından alındı ​​ve 275 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

Şimdi 16 aylık olan Curtis hala oksijen takviyesine ve beslenme tüpüne ihtiyaç duyuyor.

Curtis, bir ay önce 21 hafta ve 2 günde dünyaya gelen Wisconsinli bebek Richard Hutchinson'a ait olan önceki rekoru 24 saat geride bıraktı.