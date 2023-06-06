3 ülkeden Ukrayna'da Kahovka HES'in vurulmasına tepki

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu olayla ilgili Rusya'ya tepki gösterdi.

Hidroelektrik Santralleri'nin (HES) havaya uçurmanın kitlesel yıkıma ve ölümlere neden olduğunu belirten Levits, "Geçici bir özel mahkeme, Rusya'yı sorumlu tutacaktır. Hepimizin iyiliği için Ukrayna, bu savaşı kazanmalı." değerlendirmesini yaptı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de sosyal medya hesabından, "Teröristler durdurulmadıkça durmazlar. Güç dışında hiçbir şeyle pazarlık yapmazlar. Pişmanlık duymadan büyük felaketlere neden olurlar. Tekrar söylüyorum; Avrupa'da kalıcı barış için Ukrayna'nın hem savaş alanında hem de mahkemede zafer kazanması gerekiyor. Başka hiçbir şey işe yaramaz." paylaşımında bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya'nın Ukrayna'daki HES'i kasıtlı olarak yıkmasını kınadıklarını belirterek, "Bu savaş suçu ekolojik kırıma, muazzam ekonomik zarara ve binlerce insanın yerinden edilmesine neden olacaktır. Savaş suçu failleri hemen özel mahkeme kapsamına alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin bombalanarak yıkılması

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kahovka HES bombalanarak yıkıldığı bildirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, “Rusların, Kahovka HES'i yıkarak, Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulması gerektiğini tüm dünyaya teyit ettiği.” açıklaması yapmıştı.