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Dünya
AA 06.06.2023 10:04

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun duruşma tarihini belirledi

Brezilya Yüksek Mahkemesi (STF) Yargıcı Alexandre de Moraes, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iktidardayken gücünü suistimal etmesi ve medyayı kötüye kullanması suçlamalarıyla ilgili duruşmanın 22 Haziran'da görüleceğini açıkladı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun duruşma tarihini belirledi
[Fotograf: Reuters]

De Moraes, Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) ve Demokratik İşçi Partisi'nin kanıtsız bir şekilde elektronik seçim sisteminin güvenilirliğini eleştirmekle ve gücünü suistimal etmekle suçladığı Bolsonaro'nun duruşma tarihini 22 Haziran olarak duyurdu.

Bolsonaro, suçlu bulunması halinde 8 yıl boyunca seçimlere aday olamayacak.

Eski Devlet Başkanı, Ağustos 2021'de sosyal medya hesabından, TSE sistemine 2018'de yapıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmanın gizli belgelerini paylaşmıştı.

Jair Bolsonaro, o dönem, herhangi bir kanıtı olmamasına rağmen ülkede 1996'dan bu yana kullanılan elektronik seçim sisteminin şüpheli olduğunu savunmuş, 2022 seçimlerinin şüpheli olacağını ileri sürmüş ve baskılı oy pusulasının kullanılması için ısrar etmişti.

Ayrıca COVID-19'u birçok açıklamasıyla küçümseyen Bolsonaro'nun salgın hakkındaki tutumunu araştırmak için Nisan 2021'de oluşturulan Parlamento Araştırma Komisyonu, 5 aydan uzun süre aralarında bakanların da bulunduğu 59 kişiyi dinleyerek hazırladığı raporunda, eski Devlet Başkanı'nı insanlığa karşı işlenen suçlar, salgın ve sağlık önlemlerinin ihmali gibi 9 suçla itham etmişti.

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