Kuveytliler genel seçimler için sandık başında

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, seçmenler yerel saatle 08.00'de oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 20.00'ye kadar devam edecek.

Kayıtlı 793 bin 646 seçmenin bulunduğu ülkede 17'si kadın 207 aday, Ulusal Mecliste görev yapacak 50 milletvekili arasına girmek için yarışacak.

Seçme yaşının 21 olduğu Kuveyt'te Ulusal Muhafız üyeleri dışında askerler oy kullanma hakkına sahip değil.

Ülkede 23 Ocak 1963'te kurulan Ulusal Meclis 4 yıl süreyle doğrudan halk tarafından seçilen 50 üye ile Emir tarafından atanan başbakan hariç en fazla 15 bakandan oluşuyor.

Kuveyt'te Meclisin feshedilmesi ve seçim kararları

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, "vekiller arasındaki uyumsuzluk" gerekçesiyle Ağustos 2022'de Meclisi feshederek seçim kararı almış ve halk 29 Eylül 2022'de sandığa giderek yeni milletvekillerini belirlemişti.

Ancak bundan yaklaşık 6 ay sonra 19 Mart 2023'te Anayasa Mahkemesi, önceki parlamentonun fesih kararının "hukuksuz" olduğunu gerekçe göstererek, 2022'deki genel seçimin iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, parlamentonun bir önceki seçimde yani 2020'de seçilen üyelerle devamına hükmetmişti.

Kuveyt Emiri son olarak 17 Nisan'da, Anayasa Mahkemesi kararıyla göreve geri dönen 2020 Meclisini tekrar feshetmiş ve 6 Haziran 2023'te seçimlere gidilmesine karar vermişti.

Parlamento son 12 yılda 11 kez feshedildi

Kuveyt parlamentosu kuruluşundan bu yana birçok siyasi krize tanık oldu ve birçok dönüm noktasından geçti.

Bazı krizlerin aşılamaması Meclisin feshini beraberinde getirdi. Kuveyt Ulusal Meclisi, son 12 yılda 11 kez feshedildi.