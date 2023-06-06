Çok Bulutlu 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.06.2023 09:41

UAEA: Kahovka HES'in yıkılması Zaporijya Nükleer Santrali'ne tehdit oluşturmuyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) yıkılmasının, bölgeye yakın noktadaki Zaporijya Nükleer Santrali'ne tehdit oluşturmadığını bildirdi.

UAEA: Kahovka HES'in yıkılması Zaporijya Nükleer Santrali'ne tehdit oluşturmuyor
[Fotograf: Reuters]

UAEA'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kahovka HES'te oluşan hasarla ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde UAEA uzmanlarının da durumu yakından takip ettiği kaydedilen açıklamada, "Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik ivedi bir tehdit bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan ancak Rusların kontrol ettiği Kahovka HES sabah saatlerinde yıkılmıştı. Ukraynalı ve Rus yetkililer, barajın yıkılmasıyla ilgili birbirlerini suçluyor.
 

ETİKETLER
Nükleer Santral
Sıradaki Haber
Kuveytliler genel seçimler için sandık başında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
3 ülkeden Ukrayna'da Kahovka HES'in vurulmasına tepki
10:24
TOBB'un sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda arttı
10:05
Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun duruşma tarihini belirledi
10:07
Uyuşturucu satarken yakalanan zehir tacirine 8 yıl hapis
10:12
Menfezler tıkanınca yol göle döndü
10:01
Van Gölü'ndeki inci kefali stoku 50 bin tona çıktı
Van Gölü'ndeki inci kefali stoku 50 bin tona çıktı
Van Gölü'ndeki inci kefali stoku 50 bin tona çıktı
FOTO FOKUS
Sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
Sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ