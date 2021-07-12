Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ülke Kurban Bayramı'nı 21 Temmuz'da kutlayacak
[Fotoğraf: AA]
Arap dünyasından 17 ülke Kurban Bayramı'nın ilk gününü 20 Temmuz Salı günü idrak edecek. 3 ülke ise 21 Temmuz Çarşamba günü bayramı kutlamaya hazırlanıyor.
Tunus, Mısır, Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Umman, Lübnan, Libya, Sudan, Cezayir, Irak Sünni Vakfı Kurban Bayramı'nın ilk gününü 20 Temmuz olarak duyurdu.
Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Yemen ve Bahreyn'de de bayram salı günü idrak edilecek.
Buna karşılık Fas, Moritanya ve Komorlar'da ilgili mercilerden yapılan açıklamalarda bayramın 21 Temmuz Çarşamba günü başlayacağı kaydedildi.
Somali ve Cibuti'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken her iki ülkenin de Suudi Arabistan'ı takip edeceği belirtiliyor.
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