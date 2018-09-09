3. Dünya Göçebe Oyunları sona erdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un himayesinde ülkenin kuzeyindeki Çolpon-Ata şehrinde 2 Eylül’de "Birlikte Güç, Ruhta Güç" sloganıyla başlayan Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları sona erdi.

Oyunların yapıldığı hipodromda düzenlenen kapanış törenine, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, Başbakanlık Beden Kültürü, Spor ve Gençlik İşleri Devlet Ajansı Başkanı Kanat Amankulov ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.

Ses ve ışık gösterisiyle başlayan Üçüncü Dünya Göçebe Oyunlarının kapanış programının başında, kurulu dev ekranlarda, oyunların sembolü haline gelen buzul suyunun, Kırgızistan’ın Issık Göl bölgesinin doğusunda yer alan Tanrı Dağlarının en yüksek buzulu olarak bilinen Han Tengri (Göklerin efendisi dağı) buzuldan alındığı gösterildi.

Hipodromdaki sahneye ilgililerin alınmasının ardından, Dünya Göçebe Oyunlarının sembolü buzul suyunun yer aldığı “kookor” adı verilen kap ve oyunların bayrağı, atlı Orta Çağ askeri kıyafetli Kırgızlar tarafından iki milli sporcuya verildi.

Sahneye çıkan Başbakan Abılgaziyev, buzul suyunun yer aldığı kabı ve bayrağı, bir dahaki oyunların ev sahibi Türkiye'nin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya’ya alkışlar eşliğinde teslim etti.

Yerlikaya burada yaptığı konuşmasına, ana yurt Türkiye’den ata yurt Kırgızistan’a 82 milyonun ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve sevgilerini ileterek başladı.

"Bir sonraki oyunlara ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Yerlikaya, organizasyon heyetine teşekkür etti.

Kırgızistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen oyunların spor etkinliğinden öte derin bir anlam ve önem taşıdığına işaret eden Yerlikaya, “Buradaki katılımcıların her biri atalarımızdan bize miras kalan emaneti omuzlarında taşıyorlar.” dedi.

Yerlikaya, "Türkiye bu değerli organizasyon vesilesiyle göçebe kültürünü tanıtmaktan gurur duyar. İlmimiz, töremiz, birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun. Bu duygularla Kırgızistan’a şükranlarımızı sunuyoruz.” ifadesini kullandı.

“4. Dünya Göçebe Oyunları Türkiye’de yapılacak”

Kırgızca, Rusça ve İngilizce dillerine seyircilere hitap eden Başbakan Abılgaziyev, 4. Dünya Göçebe Oyunlarının Türkiye’de yapılacağını belirtti.

Abılgaziyev, oyunların organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederek “Oyunların sona ermesiyle az da olsa hüzünledik. Ancak Tanrı Dağı'ndaki Kırgızistan ve Issık Gölü sizi her zaman bekleyecek.” diye konuştu.

Dünya halklarının, Dünya Göçebe Oyunlarında modern dünyanın bütün karmaşıklıklarına ve çelişkilerine rağmen birlik ve iş birliği için verdiği mücadeleyi dünyaya bir kez daha gösterdiklerinin altını çizdi.

Ulusal marşın okunmasıyla devam eden programda Ankara’dan Seymen ekibi sahne aldı. Bu sırada bazı Türk ve Kırgız seyirciler, Kırgız bayraklarının yanında Türk bayraklarını da açtı. Program konserlerle devam etti, göçebe oyunları marşının okunması ve havai fişek gösteriyle sona erdi.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunlarda sporculara 507 bin dolarlık ödül verildi.

Mangala, kemik fırlatma, ok atma, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi geleneksel 37 spor dalında düzenlenen yarışmalara, 74 ülkeden bin 986 sporcu katıldı.

Oyunlarda 174 altın, 173 gümüş ve 247 bronz madalya dağıtıldı. Oyunların galibi Kırgızistan olurken, Kazakistan ikinci, Türkiye onuncu oldu.

Türk Konseyinin desteğiyle Göçebe Oyunlarının ilki 2014, ikincisi de 2016 yılında Çolpon-Ata şehrinde düzenlenmişti.

Kırgızistan'ın ev sahipliğindeki 3. Dünya Göçebe Oyunlarının açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ve Tataristan Devlet Başkanı Rüstem Minnihanov katılmıştı.

Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold, Türk Hava Yolları (THY) ile Kırgızistan cep telefonu operatörü MEGAKOM'un ana sponsorluğunu üstlendiği 3. Dünya Göçebe Oyunlarının ortaklarından biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA). Anadolu Ajansı (AA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da etkinliğin medya ortağı oldu.

Kaynak: AA