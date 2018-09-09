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Belçika'da kadınlar İslamofobik saldırıların hedefinde

Belçika İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCIB), ülkedeki İslamofobik saldırıların yüzde 76'sının kadınları hedef aldığını açıkladı.

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Belçikada kadınlar İslamofobik saldırıların hedefinde

Belçika İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCIB), 2017'de Belçika'da gerçekleşen söz konusu saldırılara ilişkin raporunda İslamofobik saldırıların yüzde 76 oranıyla en fazla Müslüman kadınları hedef aldığına dikkati çekti.

Saldırıların yoğunluklu olarak ibadet yerlerini hedef alma, kişilere yönelik şiddet, sosyal medya hesaplarında nefret yayma şeklinde gerçekleştiği aktarılan raporda, "Belçika'da her iki günde bir İslamofobik saldırı gerçekleşiyor." ifadesine yer verildi.

İslamofobi'nin en yaygın olduğu alan yüzde 29 ile internet ortamı olarak kaydedilirken interneti günlük hayat (yüzde 17), eğitim (yüzde 16), iş ortamı (yüzde 14) ve siyaset (yüzde 8) takip etti.

Raporun saldırıya uğrayan kişilerden gelen bilgilerle hazırlandığı belirtilirken özellikle Müslüman kadınların başörtüleri nedeniyle saldırılara uğradığı kaydedildi.

Saldırganların ağırlıklı olarak erkek olduğuna işaret edilen raporda, birçok kişinin saldırılar hakkında sessiz kalması nedeniyle mevcut durumun tam olarak gerçeği yansıtmadığı belirtildi.  

Kaynak: AA

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