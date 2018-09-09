ABD'den İdlib açıklaması

Beyaz Saray, Rusya ve Esed rejiminden İdlib operasyonunda Suriye muhalefetine saldırılmamasını ve şehre insani yardımın sağlanmasını istedi.

ABD yönetiminden Rusya ve Esed rejimine bir kez daha İdlib uyarısı geldi.

Beyaz Saray’dan TRT’ye yapılan açıklamada “Rusya ve Esed rejimini Türk askeri gözlemcilerini tehlikeye atmaktan kaçınmaya çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.

Açıklamada Rusya ve Esed rejiminin yaptığı operasyonun Suriye muhalefeti ve sivil toplulukları hedef almaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Beyaz Saray açıklamasında “ABD ve müttefikleri olarak Rusya desteğindeki Esed rejiminin yoğun nüfusa sahip İdlib’e saldırması durumunda korkunç bir insani krizin yaşanmasından kaygı duymaktadır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada “Rusya ve Şam rejimini sivilleri korumaya, yağma olaylarını engellemeye ve Suriye dışından gönderilecek uluslararası yardımlar dahil yardım ekiplerinin erişimini sağlamaya çağırıyoruz.” denildi.

Kaynak: AA