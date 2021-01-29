29 Ocak 1988 tarihi Batı Trakya'da bir dönüm noktasıydı. Yunanistan Yargıtayı, "Batı Trakya’da Türk yoktur’’ diyerek, Batı Trakya Türk Öğretmenler ve Gümülcine Türk Gençler Birliklerinin kapatılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine Türk azınlığı baskılara "dur" demek için yollara döküldü.

Amaç Yunan devletinin asimilasyon politikalarına, baskılarına dikkat çekmek, Batı Trakya'daki Türk kimliğinin inkar edildiğini, temel insan haklarından mahrum bırakıldığını bütün dünyaya haykırmaktı.

Buluşma bu kez internet ortamında yapıldı

Sonraki yıllarda da bu olaylar unutulmadı, her yıl 29 Ocak'ta o baskılar hatırlandı. 1990 yılındaki anma töreninde bölgedeki Türk iş yerleri yağmalandı. Ama bu da Batı Trakya Türkü'nü durduramadı.

29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü bu yıl da unutulmadı. Buluşma bu kez salgın nedeniyle internet ortamında gerçekleşti.

Buluşmaya Türkiye, ABD, Almanya ve Avustralya'dan konuşmacılar ile Gümülcine ve İskeçe’den sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yapılan konuşmalarda 29 Ocak tarihinin Batı Trakya Türkleri'nin hakları ve kimliği açısından önemi anlatıldı.