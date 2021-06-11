Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 18:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
26 yaşındaki down sendromlu Ravan Diveyk "hafız" oldu
Ürdün'de 26 yaşındaki down sendromlu Ravan Diveyk, 7 yıl çabanın ardından Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberleyerek hafız oldu. "Kur'an benim hayatım" diyen Diveyk'in, en büyük destekçisi ise annesi.
Ürdünlü 26 yaşındaki Ravan Diveyk down sendromlu olarak dünyaya geldi.
19 yaşında başladığı Kur'an-ı Kerim yolculuğunu 7 yılda başarı ile tamamladı,hafız olma hayalini gerçekleştirdi.
Tüm tecvid kurallarını da harfiyen uyguladı.
En büyük destekçisi annesi
Ravan, Kur-an'ı Kerim'i canı gönülden ezberlediğini, en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyledi.
Ravan'ın annesi onunla gurur duyuyor.
"Kızım bize Allah'tan bir hediye. Onunla gurur duyuyorum. Onun Kur'an'ı ezberlemesi rabbimden bir lütuf. Cennetim benim yanı başımda."
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