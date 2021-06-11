Ürdünlü 26 yaşındaki Ravan Diveyk down sendromlu olarak dünyaya geldi.

19 yaşında başladığı Kur'an-ı Kerim yolculuğunu 7 yılda başarı ile tamamladı,hafız olma hayalini gerçekleştirdi.

Tüm tecvid kurallarını da harfiyen uyguladı.

En büyük destekçisi annesi

Ravan, Kur-an'ı Kerim'i canı gönülden ezberlediğini, en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyledi.

Ravan'ın annesi onunla gurur duyuyor.

"Kızım bize Allah'tan bir hediye. Onunla gurur duyuyorum. Onun Kur'an'ı ezberlemesi rabbimden bir lütuf. Cennetim benim yanı başımda."