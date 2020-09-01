Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 6 milyonun üzerinde. Amerikan Başkanı Trump, AstraZeneca firmasının üzerinde çalıştığı koronavirüs aşı adayının 3. aşamaya geçtiğini açıkladı. Aşının kullanımına, 3 Kasım'a kadar onay verilebileceğini söyledi.

İspanya Başbakanı Sanchez: Koronavirüs yüzyılımızın en büyük meydan okuması

462 bin kişinin virüse yakalandığı İspanya'da, hafta sonu 23 binden fazla vaka tespit edildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Yüzyılımızın en büyük meydan okumasına karşı birlik olmaya ihtiyacımız var" açıklaması yaptı.

Hindistan eski Cumhurbaşkanı Mukherji virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hindistan'da vaka sayısı 3 milyon 700 bine yaklaştı. Hindistan Eski Cumhurbaşkanı Pranab Mukherji, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Mukherji, başkent Yeni Delhi'de tedavi görüyordu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ikinci bir emre kadar uzatıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 257 kişinin hastalığa yakalandığını, 3 kişinin de virüs nedeniyle can verdiğini açıklamıştı.