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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Covid-19 vaka sayısı 627 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1985 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, vaka sayısı 627 bin 41'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 nedeniyle 121 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 149'a çıktığı ülkede Covid-19 vaka sayısı 627 bin 41'e ulaştı.
Bugüne kadar 3 milyon 693 bin 721 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 540 bin 923'ü ise iyileşti. En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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