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Dünya
AA 12.07.2024 16:20

21. yüzyıl boyunca en kalabalık ülke Hindistan olacak

Birleşmiş Milletler, 2023'te Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'ın 21. yüzyıl boyunca bu ünvanını koruyacağını açıkladı.

21. yüzyıl boyunca en kalabalık ülke Hindistan olacak
[Fotoğraf: Arşiv AA]

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 1950 ile 2023 arasında yapılan 1910 ulusal nüfus sayımı, 3 bin 189 anket ve nüfus kayıt sistemleri bilgilerinden yararlanılarak oluşturulan "2024 Dünya Nüfusunun Durumu" raporunu yayınladı.

Raporda, Hindistan'ın bu yılki nüfusu 1,45 milyar olarak tespit edildi. Hindistan 2100'e kadar en kalabalık ülke olarak kalacak.

2054'te nüfus 1,7 milyara ulaşacak

Ülke nüfusunun 2054'te yaklaşık 1,7 milyara ulaşarak zirveyi görmesinin ardından ise düşüş eğilimine girmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Dünya nüfusunun gelecek 50 - 60 yılda da artmaya devam edeceğine işaret eden raporda, bu sayının 2080'lerde yaklaşık 10,3 milyara ulaşması öngörülüyor.

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