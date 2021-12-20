Yeni yılı umutla bekleyen yüz milyonlarca kişi, tüm dünyayı kasıp kavuran sıkıntıların aşılmasını istiyor.

Ancak bu konuda çok da iyimser olmayan uzmanlar, sorunların devam edeceği, hatta bazılarının büyüyeceği görüşünde.

Küresel ekonomik kriz uyarısı

2022 yılında ekonomik krizin tüm dünyada derinleşmesi bekleniyor.

Salgından çıkış kapısının henüz aralanmamış olması ve yaşanan çok sayıda krizin buna işaret ettiği belirtiliyor.

Tedarik zincirinin kırılması, kuraklık ve sellerin ülkelerin tarımını vurması, fiyat artışlarını tetikledi.

Enflasyon ve tedarik sorunu

Uzmanlara göre enflasyon rakamlarındaki yükseliş seyri, 2022 sonuna kadar tüm dünyada sürebilir.

Küresel enflasyonda bir önceki yıla oranla görülen artışın bazı ülkelerin faiz oranlarını artırmasına yol açabileceği belirtiliyor.

2022'de küresel ekonomik krizi tetiklemesi muhtemel bazı olaylar da listelendi.

Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı ile tedarik zincirindeki sorunların yeni yılda da devam etmesi mümkün görünüyor.

Uzmanlara göre, ABD ekonomisinde, 1929 ve 2007 yılındakine benzer veriler ortaya çıkıyor. Bu yüzden Amerikan borsasının çökme ihtimali bulunuyor.

Çin'in emlak devi Evergrande'ın borçlarını ödeyememesi halinde, finans piyasaları etkilenebilir.

Grevler artabilir

Daha sıkı salgın tedbirleri, koronavirüsün yeni varyantlarının ortaya çıkma olasılığı ve ekonomik buhranlar nedeniyle ülkelerde grevlerin artması da krizi derinleştirebilir.

Enerji krizinin de gelecek yıl büyüyebileceği uyarısında bulunuluyor.

Uluslararası ilişkiler

2022'de ülkeler arası gerilimin, ekonomik sorunlarla daha da artması bekleniyor.

ABD ile Çin ve Rusya arasındaki gerginliğin süreceği belirtiliyor.

Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki mesafe ise giderek açılıyor.

Hatta Birlik içindeki çatlak seslerin artabileceği, Polonya ve Macaristan ile AB arasındaki anlaşmazlığın krize dönüşebileceği yorumu yapılıyor.

Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı kriz de büyüyebilir. Bölgede sıcak çatışma yaşanmasından endişe ediliyor.

Olası bir savaş halinde ABD ve AB, Moskova'ya yaptırımlarla cevap vereceği, müdahale etmeyeceği mesajını şimdiden verdi. Rusya'nın adımları izleniyor.

Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de ise Türkiye'nin belirleyici rolünün artacağı, ABD ve Rusya'nın mevcut konumlarını koruyacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Göç sorunu devam edebilir

Son yılların en önemli sorunlarından biri olan göçün de 2022'de tüm dünyada artması bekleniyor.

Savaş, kuraklık, kıtlık ve terör gibi sorunlar nedeniyle milyonlar 2021 yılında göç yoluna düştü.

2022'de de Suriye, Afganistan, Sudan, Güney Sudan, Somali, Myanmar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yemen, Etiyopya ve Nijerya'da sorunlar hala devam ediyor.

Bu ülkelerden göçün bu yıl da sürmesi; AB'nin Belarus ve benzeri sınırları ile Akdeniz'de yaşanan olayların tekrar edeceği öngörülüyor.