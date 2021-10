Nobel Komitesi, fizik alanında ödül verilen bilim insanlarını açıkladı.

Buna göre, Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi, karmaşık fiziksel sistemlerin anlaşılmasına "çığır açan" katkıları dolayısıyla ödüle layık görüldü.

[Fotoğraf: Reuters]

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5