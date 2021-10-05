Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, TRT Haber
2021 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
[Temsili fotoğraf: AP]
2021 Nobel Fizik Ödülü, Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verildi.
Nobel Komitesi, fizik alanında ödül verilen bilim insanlarını açıkladı.
Buna göre, Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi, karmaşık fiziksel sistemlerin anlaşılmasına "çığır açan" katkıları dolayısıyla ödüle layık görüldü.
[Fotoğraf: Reuters]
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5
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Etiketler: Nobel Son Dakika
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