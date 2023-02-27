15 yaşındaki Fahim, Bangladeş'te 12 Ocak'ta Chittagong kentinde arkadaşlarıyla saklambaç oynuyordu.

Bir gemideki nakliye konteynerine gizlendi. Ancak, orada uyuyakaldı.

Bangladeş'in Chittagong şehrinden 12 Ocak tarihinde bin 337 konteyner yükü ile ayrılan MV Integra adlı yük gemisi, 5 günlük deniz yolculuğunun ardından 16 Ocak tarihinde Malezya'nın Port Klang Limanı’na vardı.

Yemeden içmeden geçen 6 günün sonunda bulunan Fahim, hastaneye kaldırıldı, tedavi edildi.

Malezya İçişleri Bakanı’nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olayda insan kaçakçılığına dair bir bulguya rastlamadıklarını ve durumun bir kaza olduğunu bildirdi.

Çocuğun, sağlık kontrolleri sonrası ülkesine geri gönderileceği de belirtildi.