Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İslam karşıtlığı ile mücadelede önemli bir adım attı.



Türkiye ve Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı adına sunduğu tasarı, BM Genel Kurulunda kabul edildi.



15 Mart, BM Genel Kurulu tarafından ''Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü'' ilan edildi.



Kararda, insan hakları ile farklı din ve inançlara saygıya dayalı, küresel diyaloğu teşvik eden uluslararası çabaların güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.



Kararda ayrıca dini inançları nedeniyle kişilere ve tüm ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet olayı güçlü bir şekilde kınandı.



Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "Bugün bu kararın kabul edilmesiyle BM üyeleri, İslam düşmanlığı gerçek bir tehdit olarak kabul ediyor ve İslam düşmanlığının tüm biçimlerine ve tezahürlerine karşı mücadele taahhüt ediyor" dedi.