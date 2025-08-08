143 yıllık Alman kulübünü Türkler şampiyon yaptı

Türklerin geçen yıl yönetimini devraldığı Almanya’nın köklü futbol kulüplerinden SV Südwest, bu yıl 32 maçta aldığı 28 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve topladığı 86 puan ile rekor bir şampiyonluk elde etti.

Almanya’nın köklü futbol kulüplerinden

100 yılı aşkın bir süre önce kurulan takım, isminde doğduğu şehri ve kuruluş yılını da taşıyor: SV Südwest 1882 Ludwigshafen. Şehrin spor kültürünü geliştirmek amacıyla kurulan kulüp, zamanla futbol sahalarında güçlü bir karşılık buldu. Mavi-Beyaz renkleriyle kitlelere hitap ederken; kısa sürede şehrin etrafında kenetlendiği önemli bir ortak payda haline geldi. Özellikle bölgesel liglerde etkili çıkışlar yapan SV Südwest bir dönem Almanya 2. Ligi’ne kadar çıkarken, nesilden nesile geçen ve Südwestler olarak bilinen taraftar gurubuna sahip.

Alman Şansölye SV Südwest üyesi

Ludwigshafen’li olan Almanya’nın eski şansölyelerinden Helmut Kohl’ün de bir dönem üyeleri arasında olduğu SV Südwest; Türk, Alman, Yunan, Arnavut, Hırvat, İtalyan, Cezayirli, Makedon gibi birçok ulustan hem üye hem futbolcuya sahip.

İflastan şampiyonluğa

Geçirdiği başarılı yıllardan sonra yönetim sıkıntıları ve hatalı yönlendirmelerle başarısız sezonlar geçiren ve yakın zaman önce iflasın eşiğine gelen kulüp için dönüm noktası geçen yıl yaşandı. 2024-2025 sezonuna şehirde 1960’lı yıllardan beri emek ve alın teri ile varlık gösteren Türklerin yönetime seçilmesiyle başlayan SV Südwest, ortaya konulan profesyonel yönetim ve sergilenen etkili iletişim ile hem ciddi fark oluşturmaya başladı hem de iflastan kurtuldu.

Üye sayısı yaklaşık 15 kat artarken; tüm genç yaş gruplarında da takımlar oluşturmayı başardı. Bünyesinde Alman ve Türk oyuncular başta olmak üzere birçok milletten oyuncu barındıran kulüp yakaladığı uyum ve sistem ile şampiyonluk yaşadığı bu sezon 120 gol atarken kalesinde sadece 20 gol gördü.

"Sabır ve istikrarla şampiyonlukları devam ettirmek istiyoruz"

Kulüp ve oyuncularla çok yakından ilgilenen ve bir dönem takımda da forma giymiş olan SV Südwest Kulüp Başkanı Serdar Gökalp de Ludwigshafen’de doğmuş büyümüş bir isim. Takımın her ihtiyacında yanında olan Başkan Gökalp, yakalanan başarının sürpriz olmadığını belirterek, "Nesiller boyu var olduğumuz şehre, şehrin takımının zor süreçler yaşadığı bir dönemde her türlü riski göze alarak vefa borcumuzu ödemek istedik. Yönetim kurulundaki arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Önce kendi içimizde Türkler ve Almanlar olarak güzel bir ekip olduk. Bu da severek, isteyerek, profesyonel olarak kulüp için çalışmayı doğurdu. Takımımız da Türk ve Almanlar başta olmak üzere şehrin her kesiminden oyunculara sahip. Bu da toplumun tamamına hitap etmesinde önemli bir etken. Sistemli ve profesyonel yaklaşım başarının en büyük anahtarı oldu. Sabır ve istikrarla şampiyonlukları devam ettirmek ve bir an önce profesyonel ligde yerimizi almak istiyoruz" dedi.

SV Südwest Türk futboluna bir örnek olabilir

SV Südwest’te kurdukları sistemin Türk futbolu için de bir örnek oluşturabileceğine dikkat çeken Başkan Gökalp, takımda iletişim kanallarını da her zaman açık tuttuklarına işaret ederken "Birlik ve beraberlik de başarıyı getiren bir diğer etken oldu. Kulübe 30 yıl boyunca başkanlık yapan Alman dostumuz da 50 yıldır kulübe üye olan Türk komşularımız da bizimle birlikte kenetlendi mesela. Bu çok kıymetli bir şey. Tüm destekçilerimize, taraftarlarımıza, oyuncularımıza, gönüllülerimize, her zaman yanımda ve takımla olan aileme, çocuklarıma yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kulüp transfer sezonunda takımların radarında

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Liginde bir üst klasmanda mücadele edecek SV Südwest’in genç takımı da bu sezon şampiyonluğa koşarken; kulüp birçok yetenekli genç oyuncuya ev sahipliği yapması ile transfer döneminde de büyük kulüplerce yakından takip ediliyor. Bu sezon bulundukları ligin gol kralı olan Arnavut kökenli Rinor Berisha takımın da en golcü ismi olurken; Cezayir Milli Takımı’nda forma giyen Malek Asselah da kulübün oyuncuları arasında.