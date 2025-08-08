Çok Bulutlu 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.08.2025 17:24

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi: Birkaç saat yetecek yakıtımız kaldı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetinin durma noktasına geldiği, hastanedeki yüzlerce yaralının ve hastanın ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi: Birkaç saat yetecek yakıtımız kaldı

Aksa Şehitleri Hastanesi idaresinden yapılan yazılı açıklamada, birkaç saat içinde yakıt gelmemesi durumunda bir sağlık felaketinin yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "Birkaç saat yetecek yakıtımız kaldı, yüzlerce hastanın hayatı tehlikede." ifadeleri kullanıldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki tek merkezi hastane konumunda olan Aksa Şehitleri Hastanesi, İsrail ablukası ve saldırılarına rağmen binlerce kişiye hizmet veriyordu.

İsrail’in kapalı tuttuğu sınır kapıları ve uyguladığı abluka, gıda ve ilaç girişini engelleyerek Gazze’de başta çocuklar olmak üzere binlerce sivili ölümcül bir açlık krizine sürüklüyor.

Gazze'de şu ana kadar 98'i çocuk olmak üzere 201 kişi açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti. Hastaneler yetersiz beslenme vakalarıyla dolup taşıyor. Bu durum, sınır kapıları açılmazsa ilerleyen günlerde de "açlık" nedeniyle ölümlerin devam edeceğini gösteriyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
Filistin: İsrail'in Gazze’yi işgal kararı, uluslararası hukuku ihlalinin devamı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:37
Soykırımcı İsrail 14 Filistinliyi daha katletti
17:04
Çanakkale Havalimanı, sivil uçuşlara kapatıldı
16:53
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını: 3 köy boşaltıldı
16:50
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
16:54
YHT ile Ankara-İzmir arası 3 buçuk saate düşecek
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
FOTO FOKUS
Gaziantep'te bina yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
Gaziantep'te bina yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ