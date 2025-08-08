Katil İsrail'in işgal planına dünyadan tepkiler

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planını kabul etmesi uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de yeni katliamlar yapmaya hazırlanan İsrail'e sert tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında, "Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım insani krizi derinleştiriyor" sözleri yer aldı.

Avustralya

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Netanyahu'nun İsrail'in Gazze'nin askeri kontrolünü ele geçirme niyetinde olduğunu söylemesinin ardından İsrail'i "bu yola girmemeye" çağırdı. Wong, bu durumun yalnızca insani felaketi daha da kötüleştireceğini kaydederek, "Kalıcı barışı güvence altına almak için tek yol iki devletli çözümdür, uluslararası tanınan sınırlar dahilinde, yan yana yaşayacak İsrail devleti ve bir Filistin devletidir" dedi.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail kabinesinin Gazze'yi işgal planını kabul etmesinin ardından, "İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarını daha da artırma kararı yanlıştır ve derhal bu kararı yeniden gözden geçirmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze’nin tamamını askeri olarak ele geçirme planının acilen durdurulması gerektiğini bildirdi. Türk, İsrail'in bu planının, bugüne kadar elde edilen tüm kanıtlara göre, bu şiddet tırmanışının, daha fazla kitlesel zorla yerinden edilmelerin yanı sıra daha fazla ölüm, dayanılmaz acı, anlamsız yıkım ve vahşet suçlarına yol açacağını belirtti.

İsveç

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail'in Gazze topraklarını ilhak etme planının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve büyük endişe kaynağı olduğunu aktardı.

Rusya

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise İsrail hükümetinin Gazze'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı hakkında, "Bu çok kötü ve yanlış yönde bir adım olur. Bu yönde faaliyetleri kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri işgalini artırma kararını şiddetle kınıyoruz. Bu, daha fazla yıkıma ve acıya yol açacaktır. Kalıcı bir ateşkes, acil ve büyük çaplı insani yardım akışı ve tüm rehinelerin serbest bırakılması acilen gereklidir. Bölgede kesin barış ancak gerçekçi ve yaşayabilir bir Filistin Devleti de dahil olmak üzere iki devletli bir çözümün kurulmasıyla sağlanabilir” dedi.

İsviçre

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, X adresinde yaptığı paylaşımda, "İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerini genişletme kararından derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı. Çatışmaların yoğunlaşmasının, felaket seviyesindeki insani durumu kötüleştirme riski taşıdığı belirtildi.

İskoçya

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail hükümetinin Gazze kentinin kontrolünü ele geçirme kararı tamamen ve kesinlikle kabul edilemez. Bu karar, Filistin halkı için daha fazla insani acı yaratacak ve çatışmayı daha da tırmandıracak. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmalı ve ateşkes sağlamalı." ifadelerini kullandı.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunu ve acilen iyileştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Veldkamp, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'deki operasyonlarını yoğunlaştırma kararı yanlış bir hamledir. Bu karar, ne insani durumu iyileştirmeye katkı sağlar ne de rehinelerin evlerine dönmesine yardımcı olur." dedi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirme ve saldırıların alanını genişletme planına ilişkin Güvenlik Kabinesinin aldığı karara tepki gösterildi.

İsrail'in hem uluslararası hukuku hem uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlallerini sürdürme kapsamında bu kararı aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ürdün Krallığı, Filistin halkına karşı abluka ve açlığı bir silah olarak kullanan İsrail'in radikal hükümetinin politikalarından biri olan bu planı şiddetle reddediyor."