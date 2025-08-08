Parçalı Bulutlu 33.6ºC Ankara
Dünya
AA 08.08.2025 14:27

Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı

Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planı nedeniyle, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı

Ulusal basının Belga haber ajansına iletilen yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, İsrail'in Gazze'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Prevot, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu'yu bakanlığa çağırdı.

Prevot açıklamasında, Belçika'nın İsrail'in kararını kınadığı ifade ederek, "Artık bu, niyetlerin tersine çevrilmesi için güçlü bir şekilde yalvarma meselesi haline geliyor." sözlerini kullanıldı.

Kararın kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Prevot, Filistin devletinin toprak bütünlüğünü tehdit eden E1 projesi dahil, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerini de eleştirdi.

Prevot, "Filistin'i haritadan silme potansiyeline sahip tüm bu eylemler kabul edilemez. Tüm bunlar uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırıdır." vurgusunu yaptı.

