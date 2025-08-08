Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı

Ulusal basının Belga haber ajansına iletilen yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, İsrail'in Gazze'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Prevot, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu'yu bakanlığa çağırdı.

Prevot açıklamasında, Belçika'nın İsrail'in kararını kınadığı ifade ederek, "Artık bu, niyetlerin tersine çevrilmesi için güçlü bir şekilde yalvarma meselesi haline geliyor." sözlerini kullanıldı.

Kararın kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Prevot, Filistin devletinin toprak bütünlüğünü tehdit eden E1 projesi dahil, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerini de eleştirdi.

Prevot, "Filistin'i haritadan silme potansiyeline sahip tüm bu eylemler kabul edilemez. Tüm bunlar uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırıdır." vurgusunu yaptı.