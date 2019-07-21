Dünya

13 yaşındaki Çinli çocuk uçak kaldırmaya çalıştı

21 Temmuz 2019 Pazar 13:10 - Son Güncelleme 21 Temmuz 2019 Pazar 13:13

Çin'de 13 yaşındaki bir çocuk, gece vakti gizlice girdiği hangardaki uçakları uçurmaya çalıştı. Bindiği ilk uçakla korkuluklara çarpan çocuk, ikinci uçakla da başarısız oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zhejiang bölgesindeki Huzhou şehrinde yaşandı. Göl kenarında bulunan hangara gece gizlice giren 13 yaşındaki bir çocuk, bindiği küçük uçaklardan birini uçurmaya çalıştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, çocuğun uçağı hareket ettirdiği ancak hangarın etrafındaki korkuluklara çarptığı ve o uçaktan inerek ikinci bir uçağı çalıştırıp uçurmaya çalıştığı görüldü. Yerel medya, polisin çocuğu yakaladığını aktardı. Çocuğun polise verdiği ifadede, gündüz uçakları tamir edenleri izlediği ve gece gizlice girerek uçurmaya çalıştığını söylediği belirtildi. Kaynak: DHA Etiketler: uçak çinli çocuk

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