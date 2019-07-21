Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin parlamentoyu feshetmesi nedeniyle halk sabah saatlerinden itibaren milletvekillerini seçmek için oy vermeye başladı.

Ukrayna'da "Verkhovna Rada" olarak adlandırılan 450 sandalyeli parlamentoya seçim sistemi nedeniyle 225 milletvekili siyasi partilerin aday listelerinden, kalan milletvekilleri ise "seçim bölgesi" listesinden girecek.

Rusya'nın kontrolündeki Kırım'da ve ayrılıkçıların kontrolünde olan Donbas'ta dahil olmak üzere toplam 26 bölgede sandık açılmadı.

Bu bölgelerde oylama yapılamayacağı için 199 bölgeden milletvekili seçilebilecek.

Seçimde partiler için yüzde 5 barajı uygulanacak.

Ukrayna Merkez Seçim Komitesinin açıkladığı son bilgilere göre, seçimde 22 siyasi parti listesinden 2 bin 746 aday yarışıyor. 199 seçim bölgesi listesi için ise hem partili hem de bağımsız 3 bin 85 aday seçime giriyor.

Anketler Zelenskiy'nin partisini önde gösteriyor

Anketlere göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Halkın Hizmetkarı partisi yüzde 49,5, Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformunun yüzde 10,5, eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisi Avrupa Dayanışmasının yüzde 7,7 oy alması bekleniyor.

Eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun Anavatan Partisinin ve rock grubu Okean Elzi'nin solisti Svyatoslav Vakarçuk'un partisi Sesin de yüzde 5 barajının üstüne çıkabileceği belirtiliyor.

Seçimlerden sonra Zelenskiy'nin partisinin hükümeti kurmak için Ukraynalı rock grubu solisti Vakarçuk'un partisi Ses ile ya da eski Başbakan Timoşenko'nun Anavatan Partisi ile koalisyon yapabileceği ifade ediliyor.

Vladimir Zelenskiy mayısta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 73,22 oy alarak zafer kazanmış, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimleri yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kaynak: AA