Hırvatistan'da 12 gün önce bulunan ve iyi derecede İngilizce konuşan kadının kimliğini tespit etmek için seferber olan polis,uluslararası uzmanlardan yardım aldı.

Talihsiz kadının kimliği sosyal medya aracılığıyla tespit edildi.

Ayıların saldırısına uğradı

Slovakya vatandaşı olan 57 yaşındaki Daniela Adamcova'nın çok zengin bir iş insanı olduğu duyuruldu.

Kadının vücudundaki yaraların da ayıların saldırısında olduğu anlaşıldı.

Adada ne kadar zamandır kaldığı da tespit edilemeyen Adamcova'nın yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor.