Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül 2001'de terör saldırıları ile sarsıldı. İnsanların günlük yaşamı derinden etkilenirken, Amerika'da bundan en büyük zararı Müslümanlar gördü.

11 Eylül’de gerçekleşen saldırılar sadece ABD için değil, Müslümanlar için de zor bir dönemin başlangıcı oldu. Dönemin ABD Başkanı Bush "hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" cümlesi Müslümanlar için de gerçek oldu.

Saldırıdan bir kaç ay sonra yapılan anketlerde Amerikalıların yüzde 59’unun Müslümanlar hakkındaki görüşlerinin olumsuz olması gelinen noktayı özetliyordu.

California Eyalet Üniversitesi'nin araştırmasına göre, 2000 yılında Müslüman karşıtı olayların sayısı 28'di. 11 Eylül 2001'den sonra bu sayı yılda ortalama 500'e çıktı.

3 ay içinde 93 İslam karşıtı saldırı

O dönemde Müslümanlara yönelik nefret yaşanan fiziki saldırılara dönüştü ve başta camiler olmak üzere 11 Eylül saldırıları sonrasında Amerika genelinde 3 ay içinde 93 İslam karşıtı saldırı gerçekleşti.

Ülkede nefret söylemi gittikçe arttı. 11 Eylül saldırıları sonrasında yapılan bir araştırmada Müslümanlara karşı olumlu görüş bildirenlerin oranı 2 yıl içinde yüzde 25’e kadar düştü.

Medyada pompalanan İslamı terörle özdeşleştirme çabalarının etkilerini ABD'de yaşayan Türkler de bazen can sıkan bazen trajikomik olaylarla yakından yaşadı. ABD’de yaşayan bir Türk yaşadıklarını anlattı.

“Hatta benim kızıma bile ‘sen Müslümansın teröristsin’ gibi olaylar bizzat otobüste oluyor. Böyle şeyler başımıza geldi. Şunu da duyduk. Bir Hindistanlıya Müslüman diye saldırmışlar. Sarık sakal olunca Müslüman zannetmişler."

O dönemde ABD’de yaşayan Türkler birçok zorluğa göğüs gerdi, birçok kişinin de Müslümanlığa geçmesine vesile oldu.

Saldırının üzerinden yıllar geçtikçe İslam karşıtlığının dozajı o döneme göre azalsa da ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerde olumsuz olaylar yaşanmaya devam ediyor.

