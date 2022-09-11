Tarih 11 Eylül 2001...

Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen görüntülerle tüm dünya yeni bir döneme girdi.

New York'taki İkiz Kulelere art arda çarpan iki uçağı, Washington yakınlarında Savunma Bakanlığı Pentagon'u hedef alan üçüncü uçak izledi. Bir uçak da Pensilvanya'da açık alana düştü. Bu 4 uçak da kaçırılmıştı.

ABD tarihinin en büyük saldırılarında korkunç bir tablo ortaya çıktı. Yaklaşık 2 bin 600 kişi o dönem ikiz kulelerin olduğu bu noktada hayatını kaybetti.

İkiz kulelerle birlikte saldırıda kullanılan uçaklarda 246, Pentagon'da da 125 kişi yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, saldırılardan terör örgütü El Kaide'yi sorumlu tuttu. Afganistan’ın Usame Bin Ladin ve diğer El Kaide elebaşlarını sakladığı düşünülüyordu.

Gözler tarihinin en büyük şokunu yaşayan Washington yönetiminin alacağı karardaydı.

Tüm dünyanın beklediği açıklamayı dönemin ABD başkanı George Bush Beyaz Saray'da saldırıdan bir kaç hafta sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yaptı. Bush yaptığı açıklamayla "sürekli özgürlük" adı verilen Afganistan’ı işgal harekatını başlattı.

20 yıl süren Afganistan işgali sonucunda, yaklaşık 172 bin kişi öldü, 2 bin 500'e yakın ABD askeri hayatını kaybetti.

ABD geçtiğimiz günlerde, 11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olduğunu iddia ettiği Eymen El Zevahiri’yi de Afganistan’daki bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Washington o dönemde sadece Afganistan’ın işgali ile yetinmedi. 2003 yılında, kitle imha silahları bahanesiyle binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanacak Irak'ın işgalini başlattı.

Ülkelere miras: Bitmek bilmeyen iç savaşlar ve huzursuzluk

Saddam Hüseyin'in devrilmesine rağmen savaşın hiç bitmediği Irak'ta, ABD, 2021 yılının sonunda ülkedeki son muharip askerini çekti.

11 Eylül saldırısıyla güvenlik endişeleri artan ABD, bu durumun hesabını sormak için gittiği ülkelerde, geride, bitmek bilmeyen iç savaşlar ve huzursuzluk bıraktı.

