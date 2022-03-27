Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 15:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
101 yaşında lise diploması aldı
[Fotoğraf: İHA]
ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşayan Merrill Pittman Cooper, hayalini kurduğu lise diplomasına 101 yaşında kavuştu.
Batı Virginia'da yaşayan 101 yaşındaki Merrill Pittman Cooper, başarılı bir kariyere sahip olmasına rağmen lise diploması olmadığı için pişmanlık duyuyordu.
Cooper'ın ailesi, 2018 yılında Jefferson County Schools’a ulaştı.
Harpers Ferry Ulusal Tarih Parkı, Storer College Ulusal Mezunlar Derneği ve Batı Virginia Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla Cooper'ın hayali gerçek oldu.
Mezuniyet töreni düzenlendi
19 Mart’ta Cooper’a fahri diploma verildi ve ailesinin de katıldığı özel bir mezuniyet töreni düzenlendi.
Cooper, 1934-1938 yılları arasında Storer College'da eğitim görmüş ancak maddi nedenlerden dolayı eğitimine son vermek zorunda kalmıştı.
Etiketler: ABD
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