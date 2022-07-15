NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yaklaşık 3 tonluk malzeme taşıyan Dragon kargo mekiği Falcon 9 roketi ile fırlatıldı.

Gönderilen malzemeler arasında, bilimsel araştırmalarda kullanılacak teknik ekipmanlar ve gıda maddeleri yer aldı.

Görev kapsamında ISS’ye gönderilen kargo, Dünya yüzeyindeki mineral dağılımını anlamaya yönelik çalışmalarda kullanılacak.

Bilim insanları, bazı kurak alanlardan gelen tozun rüzgarlarla Dünya'nın farklı yerlerine nasıl taşındığını ve bu durumun küresel iklim sistemindeki etkisini araştıracak.

Dragon mekiği 36 saat yörüngede kaldıktan sonra 16 Temmuz’da 15.20 civarında ISS’ye kenetlenecek.

SpaceX böylece “CRS-25” adını verdiği 25’inci görevini gerçekleştirdi. Görevin 33 gün sürmesi bekleniyor.