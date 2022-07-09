Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
NASA: Bennu asteroidinin yüzeyi hakkındaki tahminde yanıldık
[NASA]
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Bennu isimli asteroidin yüzeyi hakkındaki tahmininde yanıldığını açıkladı.
NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracı Osiris-Rex'in 2020’de Bennu asteroidine yaptığı ziyaret sırasında topladığı örneklerin incelendiği duyuruldu.
Arizona Üniversitesinde araştırmacı Dante Lauretta, asteroidin yüzeyinin sert olmasını beklediğini belirerek "Asteroidin yüzeyiyle ilgili tahminimizde tamamen yanıldık" ifadesini kullandı.
Uzmanlar, asteroidin dışının gevşekçe tutturulmuş birbirine hafifçe bağlı parçacıklardan oluştuğunu, "plastik top havuzuna adım atmış" gibi hissettiren bir yüzeye sahip olduğunu açıkladı.
Söz konusu tespitin gelecekteki asteroit görevlerini düzenlemek ve Dünya'yı asteroit çarpmalarından korumak için yöntemler geliştirmekte yararlı olabileceği ifade edildi.
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