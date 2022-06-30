Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 07:53Son Güncelleme: Kaynak: CNN International, AFP
NASA duyurdu: Evrenin 'en derin' görüntüsü yayımlanacak
[Temsili fotoğraf: Getty Images]
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen "evrenin en derin fotoğrafı"nı 12 Temmuz'da yayımlayacağını duyurdu.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 12 Temmuz'da James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk yüksek çözünürlüklü, renkli görüntüleri paylaşacak.
NASA Direktörü Bill Nelson, o gün, "evrenin şu ana kadar çekilmiş en derin fotoğrafı"nın yayımlanacağını belirtti.
Nelson, görüntünün, insanlığın şu ana kadar gördüklerinin ötesinde olduğunu vurguladı.
James Webb Uzay Teleskobu, ilk görüntülerini birkaç hafta önce çekmeye başladı ve halihazırda 12 Temmuz'da paylaşılacak bazı görüntüleri de çekiyor.
Etiketler: NASA Uzay Çalışmaları
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