ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 12 Temmuz'da James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk yüksek çözünürlüklü, renkli görüntüleri paylaşacak.

NASA Direktörü Bill Nelson, o gün, "evrenin şu ana kadar çekilmiş en derin fotoğrafı"nın yayımlanacağını belirtti.

Nelson, görüntünün, insanlığın şu ana kadar gördüklerinin ötesinde olduğunu vurguladı.

James Webb Uzay Teleskobu, ilk görüntülerini birkaç hafta önce çekmeye başladı ve halihazırda 12 Temmuz'da paylaşılacak bazı görüntüleri de çekiyor.