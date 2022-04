ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiğini doğruladı.

Teleskobun aynalarının hizalanmasına ilişkin sürecin 7’nci ve son etabını da başarıyla tamamlandığı ve bir sonraki "bilimsel aracı devreye alma" aşamasına geçmeye hazır olduğu belirtildi.

"Başarılı şekilde hizalanmış bir teleskoptan elde edilen olağanüstü test görüntüleri"

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Webb Optik Teleskop biriminde yönetici Lee Feinberg, James Webb'in kaydettiği ilerlemeye ilişkin, "Başarılı şekilde hizalanmış bir teleskoptan elde edilen bu olağanüstü test görüntüleri, evreni keşfetmek için cesur bir bilimsel vizyon olduğunda, ülkeler ve kıtalar üzerindeki insanların neler başarabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

