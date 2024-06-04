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Dünya Dışı
AA 04.06.2024 23:52

Hubble Uzay Teleskobu geçici olarak devre dışı kaldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun uzayı gözlemlemesinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Hubble Uzay Teleskobu geçici olarak devre dışı kaldı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

NASA’dan yapılan açıklamada teleskobun jiroskop sistemindeki arıza nedeniyle uyku moduna geçirildiği aktarıldı.

Uzun süreli odaklanma sisteminin bir parçası olan jiroskoplardan birinin arızalanmasına rağmen Hubble Teleskobu'nun güvende ancak atıl olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yetkililerin Hubble Uzay Teleskobu'ndaki arızayı gidermek için ne yapılması gerektiği üzerinde çalıştıkları aktarıldı.

1990’da yörüngeye oturtulan Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan bir veya iki çalışan jiroskopla halen keşif yapmaya devam edebileceği belirtiliyor.

Hubble Uzay Teleskobu'na en son 2009’da uzaydaki gözlemleri sırasında doğru yöne odaklanmasını ve sabit kalmasını sağlayan 6 yeni jiroskop konulmuştu.

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