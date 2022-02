NASA'nın Vırgınıa'daki tesislerinden fırlatılan Cygnus uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

NASA'nın ticari ikmal hizmetleri programının parçası olarak görev yapan uzay aracı iki aşamada İstasyon'a kenetlendi.

LIVE NOW: @Space_Station's robotic arm Canadarm2 installs #Cygnus cargo spacecraft onto the orbiting laboratory. https://t.co/Pro8WS5ZJN