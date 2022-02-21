NASA'nın Vırgınıa'daki tesislerinden fırlatılan Cygnus uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

NASA'nın ticari ikmal hizmetleri programının parçası olarak görev yapan uzay aracı iki aşamada İstasyon'a kenetlendi.

LIVE NOW: @Space_Station's robotic arm Canadarm2 installs #Cygnus cargo spacecraft onto the orbiting laboratory. https://t.co/Pro8WS5ZJN — NASA (@NASA) February 21, 2022

İlk aşamada İstasyon'da görev yapan NASA astronotu Raja Chari, NASA astronotu Kayla Barron'un yardımıyla uzay aracını yakaladı.

İkinci aşamada ise Houston'daki Komuta Merkezi, gönderdiği sinyallerle İstasyon'daki robot kolu harekete geçirdi ve kolun yardımıyla kenetlemeyi tamamladı.

17. kargo uçuşu tamamlandı

Amerikan Havacılık ve Silah şirketi Northrop Grumman'a ait kargo amaçlı uzay aracı böylece 17. uçuşunu başarıyla tamamlamış oldu.

Uzay aracı, toplam 3 bin 760 kilo ağırlığında araştırma ve laboratuvar malzemesi götürdü.