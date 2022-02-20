Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 14:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Güneş'teki en büyük patlama kaydedildi
Güneş'te şimdiye kadar tek bir anda gözlemlenen en büyük patlama kaydedildi.
15 Şubat'taki patlamayı, Solar Orbiter uzay aracı yakaladı.
Güneş'teki patlama milyonlarca kilometre uzağa yayıldı ancak ortaya çıkan kütle Dünya'ya doğru ilerlemedi.
Bilim insanları, bu kütlelerin Dünya'ya doğru ilerlemesi halinde uydu, elektrik hatları ve diğer önemli altyapıya zarar verebileceğini ifade ediyor.
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