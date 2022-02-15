Dünya'ya dönmek için yetersiz yakıt ile halen uzayda bulunan Falcon 9 roketinin 4 Mart’ta Ay’a çarpabileceği açıklanmıştı.

Ancak daha sonra, astronom Bill Gray, roketin SpaceX'e ait olmadığını ifade etti.

Gray, roketin, Çin Uzay Ajansı'nın Ay keşif programının bir parçası olarak 2014 yılında başlatılan Chang'e 5-T1'in güçlendirici roketi "2014-065B" olduğunu söyledi.

Dünya zarar görmeyecek

Çarpışma, Ay'ın uzak tarafında gerçekleşeceği için Dünya'dan görülemeyecek ve Dünya'ya etki etmeyecek.

Ancak olayla birlikte Dünya'yı tehdit eden uzay atıkları sorunu yeniden tartışmaya açıldı.

Uzay atıklarının daha fazla düzenlenmesini savunan astronom Jonathan McDowell, "Bu hatalı olay, uzay nesnelerinin uygun şekilde izlenmemesi sorununu vurguluyor." dedi.

NASA, ocak ayı sonlarında Ay'ın etrafında dönen sondası Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) sayesinde bu cismin patlamasıyla oluşacak krateri gözlemlemeye çalışacağını söylemişti.