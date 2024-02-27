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Dünya Dışı
AA 27.02.2024 19:24

Çin, 2024'te uzaya 100 fırlatış planlıyor

Çin'in, ulusal uzay programı kapsamında 2024'te 100 fırlatış yapmayı planladığı duyuruldu.

Çin, 2024'te uzaya 100 fırlatış planlıyor
[Fotograf: Reuters]

Uzay programının ana yüklenicisi Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nin (CASC) yayımladığı kitapta, 2024 yılına ilişkin planlar duyuruldu.

Bu yıl 100 fırlatışta 300'den fazla uydu ve aracı uzaya gönderecek olan ülke, yıllık fırlatış sayısında önemli artış hedefleniyor.

Fırlatışların 70'i CASC tarafından, uzay programının ana taşıyıcı sistemi olan Long March (uzun yürüyüş) roketleriyle, geri kalanı ise özel şirketlerce kendi geliştirdikleri roketlerle gerçekleştirilecek.

Çin, 2023'de 17'si özel şirketlerce gerçekleştirilen 67 fırlatış yapmıştı.

Çang'ı 6 keşif aracı, Ay'ın karanlık yüzüne gönderilecek

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonuna, bu yıl iki insanlı sefer ve iki kargo seferi yapılacak.

Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması hedeflenen "Çang'ı 6" keşif aracı ile Ay'ın uzak yüzüyle iletişimini sağlayacak "Çüeçiao 2" aktarım uydusu, 2024'ün ilk yarısında fırlatılacak.

Çin-Fransa ortaklığında geliştirilen Değişken Uzay Nesneleri İzleme Uydusu (SVOM) ve Çin-İtalya ortaklığında geliştirilen Çin Sismo-Elektromanyetik Uydusu da (CSES) bu yıl içinde uzaya gönderilecek.

CASC, Long March roketlerinin iki yeni modeli Long March 6C ve Long March 12'nin ilk fırlatışlarını yapmayı hedefliyor.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Haynan Adası'nda özel şirketlerin fırlatışları için kullanılacak yeni bir fırlatma merkezinin hizmete girmesi planlanıyor.

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