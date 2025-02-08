Çocuğun gelişiminde babanın yeri ve önemi

Aile içinde anne kadar kritik bir role sahip olan babalar, çoğu zaman “yardımcı oyuncu” konumunda değerlendirilir. Oysa hem sosyal hem de duygusal gelişim sürecinde, çocuğun güven duygusunu besleyen ve kişilik inşasına katkı sağlayan yegane kahramanlardan biri de babadır.

Peki, babalar çocuğun hayatında nasıl yapıcı bir iz bırakır?

Eğitimci - Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren, TRT Çocuk Ebeveyn Akademisi’ne verdiği röportajda, çocuğun hayatında babanın konumunu ve sorumluluklarını çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alıyor.

https://ebeveynakademisi.trtcocuk.net.tr/makale/iyi-baba-nasil-olunur-24402179

İşte Eğitimci ve Psikolojik Danışman Mehmet Hilmi Eren’in samimi ve bilgilendirici açıklamaları...

[Fotoğraf: Getty]

Babaların sevgi ve sorumluluk yolculuğu

Mehmet Hilmi Eren, babalığın doğumla birlikte değil, daha hamilelik sürecinde başlayan kapsamlı bir sorumluluk olduğunu vurguluyor. Çocuk için güçlü bir baba figürünün; hem dil gelişiminde hem de karakter oluşumunda önemli bir paya sahip olduğunu söylüyor. Ancak Eren’in özellikle dikkat çektiği kavramlar, “tutarlılık” ve “dürüstlük.”

Eren, çocukların gözünde “sürekli haklı veya her konuda uzman” görünen bir baba yerine, eksiklerini ve duygularını saklamadan paylaşabilen, empati yapabilen bir baba imajının çok daha sağlıklı olduğunu belirtiyor.

“Babanın varlığı çocuğun dil gelişimi için önemlidir. Babalar oyun sırasında çocuklarını yakından tanır. Babalar ‘her şeyi bilen’ bir baba figürü olma hatasına düşmemeliler. Çocuğun gözünde dürüst, olduğu gibi görünen bir baba figürü önemlidir. Çocukta hayal kırıklığı olmaması için babanın dürüst olması önemli.”

Sıkça karşılaşılan baba davranışları

Ülkemizde çeşitli baba figürlerinin mevcut olduğunu ifade eden Eren, bu konuda Doğan Cüceloğlu’nun tanımlamalarını hatırlatıyor ve ekliyor:

“Toplumumuzdaki babalık türlerini Doğan Cüceloğlu da tanımlamıştır. Buradan yola çıkarak baba türlerini şu şekilde ifade edebiliriz. Yok baba: Fiziken var ama kendisi yok. Var baba ya da can baba: Demokratik ve ihtiyaç duyulduğunda orada olan babalar... Serbest babalar: Çocuğa her şeyi makul gören ve sınır koymayan babalar…”

Eren, “demokratik ve ihtiyaç duyulduğunda orada olan” babanın en sağlıklı model olduğunu belirterek, çocukların tüm gelişim evrelerinde güven duygusunu pekiştiren bu tutumun önemini vurguluyor.

Zaman zaman kimi babaların, iş yükü veya çeşitli sebeplerle çocuktan uzak kalabildiğini hatırlatan Eren, bunun yaratabileceği sonuçları şöyle dile getiriyor:

“Çocuğun babayla kurduğu ilişki zayıflığı bazı sorunlara neden olabilir. Zorunlu sebeplerden dolayı çocukta uzak kalan babalar, çocukla nitelikli zaman geçirmeye önem vermelidir. Babaların her zaman sevgilerini ifade etmeleri de çok kıymetlidir.”

Boşanma durumunda babanın çocuğuna yaklaşımı nasıl olmalı?

Aile yapısındaki değişimlerin çocukları etkilediği bilinse de, Eren bu süreçte babanın öneminin asla azalmaması gerektiğini söylüyor:

“Boşanma aşamasında babanın yeri ve önemi aynen devam eder. Boşanma sürecinde baba kendine ayrılan zaman sürecinde, çocuklarıyla görüşürken rutini bozmamalı. Görüşme rutininin bozulması çocuğun güven duygusunu zedeler. Mecburi durumlar çocuğa net olarak anlatmalı.”

[Fotoğraf: Getty]

İyi baba olmak öğrenilir mi?

Eren, iyi baba olmanın doğuştan gelen bir yetenek değil, sürekli öğrenilen ve geliştirilen bir beceri olduğuna dikkat çekiyor:

“Babaların, babalığın gerekliliklerini, çocukla nasıl zaman geçirmeleri gerektiğini ve çocuğun geleceğine nasıl etki edebileceklerini bilmeleri gerekir. Babalar çocuk eğitimiyle ilgili okumaya vakit ayırmalı. Babaların, çocuklarıyla ilgili kararlarda annelere yapıcı katkı sağlamalarını öneririm. Çocuğun bakımında anne ve babalar arasında eşit sorumluluk söz konusudur.”



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