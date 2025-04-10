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Çocuk
AA 10.04.2025 11:34

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 545 zararlı içeriğe müdahale etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, internet ortamında çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen 2 bin 545 zararlı içeriğin engellenmesi veya kaldırılması konusunda kurumlarla iletişime geçildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 545 zararlı içeriğe müdahale etti

Bakanlık bünyesindeki Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği veya karşılaştığı olumsuz içerikler ve riskler yakından takip ediliyor.

Takibin ardından internet ortamında ve sosyal medyada yazılı veya görsel olarak çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek, ihmal, istismar ve suç unsurları bulunan içerikler engelleniyor veya kaldırılıyor.

Riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik de psikososyal destek sağlanıyor.

Kurumlarla işbirliği yapılıyor

Sosyal Medya Çalışma Grubu, bu süreçte adli mercilerin yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve RTÜK ile işbirliği yapıyor.

Çalışma Grubu, dijital ortamda ve sosyal medyada, aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı, çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek içerikleri tespit etti.

Bu içeriklerin çocuklar tarafından izlenmesinin psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 5651 sayılı Kanun uyarınca erişimin engellenmesi için BTK'den talepte bulunuldu ve gerekli işlem uygulandı.

Çalışma grubu aracılığıyla yılın ilk 3 ayında 113, bugüne kadar toplam 2 bin 545 içeriğin kaldırılması veya engellenmesi için müdahalede bulunuldu.

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