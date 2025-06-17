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Çevre
TRT Haber 17.06.2025 10:39

Türkiye, çölleşme ve kuraklığa karşı önemli adımlar atıyor

Dünyada 1,5 milyar insanı tehdit eden çölleşme ve kuraklığa karşı, Türkiye’nin eylem planı hazır. Eylem planında yer alan 15 önemli adımın içerisinde atıl kamu arazilerinin ağaçlandırılması, iklim dostu tarım uygulamaları, gen havuzu oluşturulması da var.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
Nursel Cobuloğlu Çoban
Nursel Cobuloğlu Çoban
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Türkiye, çölleşme ve kuraklığa karşı önemli adımlar atıyor

Birleşmiş Milletler, çölleşme tehdidine karşı farkındalık oluşturmak için 1994’te 17 Haziran’ı ‘Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’ ilan etti.

Bu tarih, aynı zamanda ‘BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin yıl dönümü. BM verilerine göre, dünyada 4 milyar hektar alan ve 110 ülkede 1,5 milyar insan çölleşme ve kuraklık tehdidi altında. 

Türkiye, çölleşme ve kuraklığa karşı önemli adımlar atıyor

En çok Afrika’yı etkiledi

BM verilerine göre dünyada çölleşmenin en yoğun olduğu dönem 1968-1973 yıları arasında Afrika Sahel Kuşağı’nda gerçekleşti. Burada yaklaşık 100 bin insan kuraklık ve çölleşme nedeniyle hayatını kaybetti, 750 bin insan açlıkla karşı karşıya kaldı. Alınan tedbirlerle dünyanın yeniden aynı felaketle karşılaşması engellenmeye çalışılıyor.

Türkiye, çölleşme ve kuraklığa karşı önemli adımlar atıyor

Türkiye’nin Eylem Planı'nda neler var?

Kuraklık ve çölleşmeye önlem olarak Türkiye, 2019-2030 Eylem Planı’nı devreye almıştı. 2030’a kadar sürdürülecek ‘Çölleşmeyle Mücadele Eylem Planı’ ile toprakların korunması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’nin yüzde 22,5’i yüksek çölleşme hassasiyetine sahip. Ülkenin yüzde 50,9’unda ise orta düzeyde bir çölleşme hassasiyeti bulunuyor. Türkiye; toprakları, coğrafi konumu, iklimi ve toprak yapısı nedeniyle, çölleşmeye, arazi tahribatına, erozyona ve kuraklığa çok hassas olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, çölleşme ve kuraklığa karşı önemli adımlar atıyor

Hangi adımlar atılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aralık ayında yapılan BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 16. Taraflar Konferansı’nda (COP16), Türkiye’nin Eylem Planı’nı açıkladı. Buna göre şu önlemler hayata geçirilecek:

  1. Sürdürülebilir arazi kaynakları iki katına çıkarılacak.
  2. Yeni teknolojiler için finans kaynakları yüzde 15 artırılacak.
  3. Atıl durumdaki kamu arazileri ağaçlandırılacak. İlk etapta 8 bin hektar araziye 8 milyon fidan dikilecek.
  4. Türkiye genelinde 1 milyon hektarlık alan, Karbon Yutak Alan Potansiyeli olarak değerlendirilecek.
  5. Karbon Kredi Değeri sertifikalaması yapılacak.
  6. Kentsel Yutak Alanları Projesi ile 2025 yılına kadar 81 ilde yeşil alan çalışmaları tamamlanacak.
  7. Kurulan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Akademisi ile bilimsel çalışmalar gerçekleştirilecek.
  8. 1970’li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı yıllık 500 milyon ton iken, bugün 140 milyon tona düşürüldü. Bu rakam daha da aşağı çekilecek.
  9. Oluşturulan gen havuzu ile ormanlara uygun bitki türleri tespit edilecek.
  10. İlk etapta 300 hektar orman alanında çalışma yapılacak.
  11. İklim dostu tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak.
  12. 14 binin üzerinde kooperatif sürece dahil edilecek.
  13. Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası, Dinamik Erozyon İzleme Sistemi, Ulusal Arazi Kullanımı İzleme Sistemi, Arazi Tahribatı Karar Destek Sistemi gibi izleme sistemleri dünya ile de paylaşılacak.
  14. Çığ risk haritaları ile bu alanlar sağlıklı ekosistemlere dönüştürülecek.
  15. COP31’in 2026’da Türkiye’de yapılması için adaylık süreci yürütülecek.

Türkiye, çölleşme ve kuraklığa karşı önemli adımlar atıyor

Suyu israf etme, doğayı kirletme

Kuraklık ve çölleşmeye karşı bireysel olarak alınabilecek önlemler de var. En başta gelen önlem ise su israfı yapmamak ve kullan-at tipi ürünleri mümkün olduğunca kullanmamak. 

Türkiye’deki su kaynaklarının yaklaşık yüzde 70’i tarımsal sulamada kullanılıyor. Modern yöntemlerle hem kullanılan su miktarını azaltmak hem de israfı en aza indirebilmek mümkün. Tarla açmak amacıyla mera, orman, sulak alanlara zarar verilmemesi, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması, besicilik yapılırken hayvanların ormana zarar vermemesi de çölleşmeyi önleyebilir.

Türkiye, çölleşme ve kuraklığa karşı önemli adımlar atıyor

ETİKETLER
Afrika Ağaçlandırma Birleşmiş Milletler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı COP29 Erozyon Göç Kuraklık Su Kaynakları
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