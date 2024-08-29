Türkiye Çevre Ajansı'ndan temizlik seferberliği

TÜÇA'dan yapılan açıklamada, İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümleri ve şehre yayılan kötü kokunun deniz kirliliğini yeniden gündeme getirdiği hatırlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TÜÇA'nın denizlerdeki atıkların toplanması için kapsamlı bir çalışma başlattığı, bu doğrultuda İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 farklı bölgede deniz yüzeyini tarayarak temizlik yapan ve toplanan atıkları bertaraf eden 14 deniz süpürgesinin faaliyete alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜÇA Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, sanayi atıkları, evsel atıklar, atık yönetimin iyi bir şekilde planlanmaması, deniz trafiğinin etkili bir şekilde denetlenmemesi ve vatandaşların bireysel amaçlı deniz kullanımlarına dikkat etmemesi sonucunda ciddi bir deniz kirliliği riskiyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

TÜÇA tarafından deniz kirliliğine yönelik farklı projelerin hayata geçirildiğini, bunlarda birinin de deniz süpürgeleri olduğunu kaydeden Pirinççi, tüm projelerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarının altını çizdi.

"Denizle alakası olmayacak atıklar var"

Deniz süpürgesi olarak tabir edilen deniz yüzeyini temizleme araçlarının 9 bölgede faaliyette olduğunu aktaran Pirinççi, İstanbul'un yanı sıra İzmir Körfezi, Bursa, Bandırma, Erdek, Muğla, Mersin gibi bölgelerde deniz yüzeyi temizleme araçlarının aktif bir şekilde operasyon yürüttüğü bilgisini paylaştı.

Pirinççi, şöyle devam etti:

"Bu araçlar belli bir mekanizmanın harekete geçmesiyle deniz yüzeyini tarıyor, başta çöpler olmak üzere atıkları biriktirip kendi haznesine alarak deniz suyunu tekrar geri bırakıyor. Buradan toplanan çöpler de yine atık merkezlerine götürülüp bertaraf ediliyor. Dolayısıyla deniz yüzeyindeki çöplerin temizlenmesi noktasında etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor."

Deniz süpürgeleri ile toplanan atıkların görenleri şaşırttığından bahseden Pirinççi, bu atıklar arasında plastiklerin fazlalığına ve bebek bezi ve normal şartlarda denizle alakası olmayacak atıkların bulunmasına dikkati çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un çevre konusundaki hassasiyetine vurgu yapan Pirinççi, TÜÇA olarak her türlü deniz aracını denetlediklerini, denizi kirletenlere cezai yaptırım uyguladıklarını ve farkındalık eğitimleri verdiklerini anlattı.

Pirinççi, şunları söyledi:

"Aslında iki amacımız var. Birincisi, krizin etkilerini hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak. Çöpse çöpün etkili bir şekilde toplanması, o çöpe neden olan kaynakların ortadan kaldırılması, gerekirse yaptırım uygulanması. İkinci aşamada ise bir daha o deniz kirliliğine neden olan faktörlerin ortaya çıkmaması için gerekli girişimlerde bulunulması."

Vatandaşlar temizlik çalışmasından memnun

Açıklamada İstanbul'da deniz süpürgelerinin çalışmalarını gören vatandaşların görüşleri de yer aldı. Ev hanımı Şevkiye Özbay, uygulamanın genişletilmesini isteyerek, "İnsanların bilgilendirilmesini istiyorum. İnsanlar bilinçlendirilse daha güzel olur. Başka böyle güzel bir vatan var mı?" şeklinde konuştu.

Aşçılık yapan Fırat Baş, cezai işlem uygulanmasının önemine işaret ederken öğrenci Melih Kartal, "İnsanlar sürekli denize çöp atıyor. Özellikle Marmara, denize girilmez halde. Bu araçlarla çöpleri topluyorlarmış. Bence güzel bir uygulama. İnşallah insanlar da örnek alır, denizlere çöp atmazlar" dedi.

Emekli Ayşe Karabulut ise "Devlet temizliyor, insanlar da kirletiyor. Allah razı olsun onları yapandan. İnsan tertemiz suya çöp atar mı? O balıklar orada, onlar da canlı. Onlara da zarar" ifadelerini kullandı.