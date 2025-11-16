Duman 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
AA 16.11.2025 11:03

TBMM'de yeni Sıfır Atık adımı hayata geçirildi

Meclis yerleşkesine "Sıfır Atık Projesi" kapsamında iki otomatik depozito iade makinesi konuldu. Otomatik depozito iade makineleri ile personelin Sıfır Atık uygulamasına teşvik edilmesi amaçlanıyor.

TBMM'de yeni Sıfır Atık adımı hayata geçirildi
[Fotograf: AA]

Otomatik depozito iade makineleri, Halkla İlişkiler Binası'nın girişi ile personel kapalı otoparkının ikinci katına yerleştirildi.

Milletvekilleri ve Meclis personeli, üzerinde "depozitosu olan ambalaj (DOA)" logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını makineler aracılığıyla iade edebilecek.

Her bir ambalajın depozito bedeli, cep telefonlarına indirilecek "DOA" mobil uygulaması üzerinden oluşturulan kişisel e-cüzdan hesaplarına aktarılacak.

Makine dolum ve bakım işlemleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) personeli tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek.

Sistemle plastik, cam ve alüminyum ambalaj atıklarının doğaya karışmadan geri dönüşüm sürecine kazandırılması ve çalışanların Sıfır Atık uygulamasına teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan, ilerleyen tarihlerde TBMM'deki otomatik depozito iade makinelerinin sayısının artırılması planlanıyor.

TBMM'de yeni Sıfır Atık adımı hayata geçirildi

Uygulama, 2019'da pilot ilçe olarak Kahramankazan'da hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi Projesi kapsamında DOA logosu taşıyan plastik, cam ve alüminyum gibi malzemeler, iade makineleri aracılığıyla geri kazandırılıyor.

TÜÇA'nın uygulayıcısı olduğu Depozito Yönetim Sistemi, 2019'da pilot ilçe olarak Ankara Kızılcahamam'da, Şubat 2025 itibarıyla da il olarak Sakarya'da uygulanmaya başlandı.

Proje, 7 bölgeye yayılması için Sakarya'nın yanı sıra Samsun, Erzurum, Konya, Gaziantep, Mersin ve İzmir'de de hayata geçirilecek.

TBMM'de yeni Sıfır Atık adımı hayata geçirildi

Ankara'da halihazırda Bakanlık Ana Hizmet Binası, Türkiye Çevre Ajansı Binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DOA iade makineleri kullanılıyor.

TBMM de bu uygulamayı kullanan kurumlardan biri olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Sıfır Atık TBMM
Sıradaki Haber
Dünya, 2,6 derecelik felaket senaryosuna doğru ilerliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
Pestisit kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin esaslar düzenlendi
13:43
Metro tünelleri kriz anında 1,37 milyon kişiye sığınak olacak
13:47
Resmi eğitim kurumlarında 1 milyon 34 bin öğretmen görev yapıyor
14:00
Şanlıurfa'da inşaatta çökme
12:58
Son 22 yılda 836 bin 351 öğretmen atandı
12:57
Milli Ağaçlandırma Günü'nde çifte rekor
Gazze’de 700 bin ton atık halk sağlığını tehdit ediyor
Gazze’de 700 bin ton atık halk sağlığını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii ürünleri Afrika'da geçer not aldı
Türk savunma sanayii ürünleri Afrika'da geçer not aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ