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Çevre
İHA 19.03.2024 09:45

Leylek ormanı şenlendi: 7 bin kilometre uçup geldiler

Afrika’dan 7 bin kilometre yol kat ederek Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ne gelen leylekler, apartmanı andıran ‘Leylek ormanı’na yerleşti.

Leylek ormanı şenlendi: 7 bin kilometre uçup geldiler
[Fotograf: İHA]

Leyleklerin, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sınırları içerisinde Samsun Bafra Doğanca Mahallesi mevkiinde ağaçlarda oluşturdukları kat kat yuvalar adeta leylek apartmanını andırıyor.

Leylek ormanına dişilerinden önce gelen ve yuvalarını tamir eden erkek leyleklerden sonra dişi leylekler de geldi. Bölgede 5 ay kalacak leylekler yavrularını büyüttükten sonra ağustos ayı sonunda daha sıcak ülkelere uçacaklar.

Leylek ormanı şenlendi: 7 bin kilometre uçup geldiler

Leylek ormanını gezen emekli öğretmen Nejdet Sungur, “Hobi olarak boş zamanlarımda 7- 8 yıldır kuş fotoğrafçılığı yapıyorum. Havalar güzel olduğu zamanlarda genelde bu bölgeye geliyorum, kuşların fotoğrafını çekiyorum. Leylekler benim de takip ettiğim kuşlardan birisi. Özellikle yavrularını besleme anları da çok güzel. Buradaki kuleye çıkarak yavrularının beslenmesi izlenebildiği için çok keyifli oluyor" dedi.

Leylek ormanı şenlendi: 7 bin kilometre uçup geldiler

Sungur, buranın Samsun halkı için bir nimet olupuna vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

"Normalde leyleklerin yuvası yukarıda olduğu için aşağıdan o yavrularını besleme ya da birlikte vakit geçirme çok görünmüyor. Kuleye çıkarak yuvaların içerisi görülüyor. Böylece o güzel anlara şahit olmak mümkün oluyor. Herkese tavsiye ediyorum, insanlarımızın doğaya çıkıp buraya gelip bu güzellikleri görmesi iyi olur diye düşünüyorum” 

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