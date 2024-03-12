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Çevre
AA 12.03.2024 20:17

Deniz suyu sıcaklığının arttığı Rodos'ta Kızıldeniz'den gelen "göçmen denizanası" görüldü

Deniz suyu sıcaklığının bu yıl normalin 3 derece üzerinde olduğu Rodos Adası'nda, çapı 1 metreye kadar ulaşan ve Kızıldeniz üzerinden gelen bir tür denizanası olan göçmen denizanasının (Rhopilema Nomadica) tespit edildiği bildirildi.

Deniz suyu sıcaklığının arttığı Rodos'ta Kızıldeniz'den gelen "göçmen denizanası" görüldü
[Fotograf: AA]

Yunanistan Rodos Denizaltı İstasyonu Deniz Araştırma Merkezinin (ENYDRIO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kızıldeniz'e ait bir denizanası türü olan göçmen denizanası Rodos'un Trianton Körfezi'nde tespit edildi.

Açıklamaya göre, iklim değişikliği nedeniyle küresel sıcaklıklar ve dolayısıyla deniz sıcaklığının artışı bu türün denizlerdeki nüfusunun artmasına yol açtı.

Rodos'taki deniz suyu sıcaklığının yılın bu döneminde genelde 16 derece olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu yıl ise bu dönemde deniz suyu sıcaklığının Rodos'ta 19 dereceyi bulduğu vurgulandı.

Açıklamada, denizanalarının çoğalmasının en önemli sebeplerinden birinin de denizanalarıyla beslenen deniz kaplumbağaları sayısının azalması olduğunun altı çizildi.

Çapı 1 metreye kadar ulaşabilen göçmen denizanaları 1970'lerden bu yana Süveyş Kanalı aracılığıyla Hint ve Pasifik okyanuslarının tropik sıcak sularından Akdeniz'e giriş yapıyor.

"Göçmen denizanaları", deriyle temas ettiğinde yoğun acı ve kaşıntıya neden oluyor.

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