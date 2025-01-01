Kar örtüsü bitkiyi hastalık ve zararlılardan koruyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, kar yağışının toprağı bir battaniye gibi örterek ürünü koruduğunu söyledi.

Kar yağışının çiftçiler için önemli olduğunu aktaran Başer, topraktaki nemin kar örtüsüyle arttığını ve bitkinin hızlı bir şekilde büyümesini sağladığını dile getirdi.

Başer, çiftçilerin kar yağışına sevindiğini belirterek, "Çiftçilerimiz toprağını ektikten sonra mutlaka kar yağışı bekler. Çünkü, kar toprağa önemli ölçüde nem katarak verim potansiyelini artırır." dedi.

Trakya'da ekilen tarım ürünlerinin çıkışının son derece güzel olduğunu söyleyen Başer, kar yağışının ürünlere ilaç gibi geldiğini dile getirdi.

Kar suyunun topraktaki bazı mineralleri çözerek bitkilerin beslenmesini sağladığını anlatan Başer, "Yağışlar çok önemli. Eğer bu kar örtüsü şeklinde gelirse karın şöyle faydası var. Kar, bitkiyi düşük sıcaklıktan koruyor. Bitkinin, birçok hastalık ve zararlıdan korunmasına yardımcı oluyor. Kar, su kaynağı olmasının yanında bitkiyi hastalık ve zararlılardan korumada önemli bir avantaj." diye konuştu.

Başer, kar yağışının yer altı su rezervi açısından en önemli kaynak olduğunu belirtti.

Üreticilere ekili arazilerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunan Başer, "Trakya'da buğdayda çıkışlar çok güzel. Arazileri geziyoruz. Bazı ekili arazilerde bitkilerde ani sararmalar olduğunu görüyoruz. Bunun için üreticilerimiz mutlaka tarlalarını kontrol etmeli. Haftada bir kez arazi kontrollerini gerçekleştirip, önlemlerini almalılar. Gördüğümüz bu sararmalar ani sıcaklık değişiminden ya da toprakta ilaç birikiminden olabilir." ifadelerini kullandı.