Her dalışta denizden kilolarca atık topluyorlar

Kentin en uğrak noktalarından Konyaaltı Sahili, her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor. Bu süreçte denize atılan veya sahilde bırakılıp, denize ulaşan atıklar nedeniyle deniz dibinde kirlilik oluşuyor.

Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri, özellikle plastik atıkların oluşturduğu kirlilikle boğuşan deniz dibini temizlemeye çalışıyor. Topluluk üyeleri, her dalışlarında kirliliği gösterip, farkındalık yaratabilmek için görüntü kaydediyor. Görüntülerde, özellikle plastik atıklar dikkati çekiyor. Toplanan atıklar, topluluk üyeleri tarafından çuvallarla çıkarılıyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Her seferinde daha pis"

Yaz sezonu boyunca sahilde temizlik dalışları yaptıklarını söyleyen Sualtı Topluluğu Başkanı Onur Kuş, "Sezon boyunca sahil kalabalık oluyor ve deniz kirleniyor. Su altında gördüklerimiz, her dalışta bizi daha çok şaşırtıyor. Genelde plastik kirliliği çok fazla. Su altından her şey çıkabiliyor. Bu doğaya da büyük zarar veriyor. Her dalışımızda temizlik yapmaya çalışıyoruz. Bir sonraki sefer gittiğimizde daha pis bir şekilde buluyoruz. Su altı gözükmediği için buradaki kirlilik çok dikkat çekmiyor. Buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Denizler bizim vatanımız, buraya sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

"Böyle mükemmel bir sahili kirletmeleri bizi derinden üzüyor"

Sahilin her geçen gün daha çok kirlendiğini söyleyen topluluk üyelerinden Yusuf Şamil Arslan ise şunları söyledi:

"Yaz sezonunun başlaması ile denizin dibinde sık sık temizlik yapıyoruz. Burada genelde piknik ve plastik malzemeler ile karşılaşıyoruz. Bunları elimizden geldiğince toplayıp, kayıt altına alıyoruz. Farkındalık yaratmak adına da sosyal medya hesaplarında paylaşıyoruz. Denizden çıkardığımız çöplerin haddi hesabı yok. Bu konuda insanların daha bilinçli olmasını istiyoruz. Böyle mükemmel bir sahili kirletmeleri bizi derinden üzüyor. Sosyal medya hesaplarından büyük bir kitleye ulaşıyoruz ancak yeterli değil. Sahil, günden güne daha çok kirleniyor. Bu konuyla ilgili yaptırımlar uygulanabilir" dedi.