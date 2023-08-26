Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 26.08.2023 14:33

Artvin’de köy çeşmesinde bulunan canlının ne olduğu ortaya çıktı

Artvin’de köy çeşmesinde görülen ilginç canlının ne olduğu ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilimdalı Başkanı Prof Dr Ali Satar, canlının "At kılı solucanları veya saç benzeri kurt" türünden olduğunu söyledi.

Artvin’de köy çeşmesinde bulunan canlının ne olduğu ortaya çıktı
[Fotograf: İHA]

Artvin’in Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde köy çeşmesinde görülen canlı köy halkı tarafından merak konusu olmuştu.

Suyun içinde bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğunda canlı, yılan gibi hareket ediyor fakat o kadar ince ki yılana benzemiyor. Konuyla ilgili Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilimdalı Başkanı Prof Dr Ali Satar canlının türü hakkında bilgi verdi.

Satar yaptığı açıklamada, “Nematomorpha larvaları eklembacaklıların zorunlu parazitleridir. Erginleri doğada serbest yaşayan bu canlılar, sporadik olarak evcil hayvan (kedi ve köpek) ve insanlarda yalancı-parazitizm olgularına neden olmaktadır. Bunlar çekirgelerin ya da mantislerin içinden çıkan ergin gordius türlerini görmek mümkün. Serbest yaşayan erginleri ise genellikle su birikintilerinde, hayvanların su içtiği yalaklarda, su sarnıçlarında ve kuyularında bulunabilmektedir. İnsanlar tarafından alınabilse de ergin insanlara zararı yoktur. Preparazitik solucanlar çok küçüktür ve kazara yutulduklarında konakçılarına bulaşırlar. Konakçılara dışarıdan nüfuz edemezler" dedi. 

ETİKETLER
Artvin
Sıradaki Haber
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki 821 okul eğitime hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
İzmir'de yangın tatbikatı kapsamında bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak
14:43
THK Havacılık Festivali Eskişehir'de başladı
14:37
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın
14:34
Çanakkale'de yangından etkilenen vatandaşlara destek
14:32
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi kenti ziyaret edenlerin ilk durağı
14:35
Denizde kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor
Malazgirt Zaferi’nin 952. Yıl Dönümü
Malazgirt Zaferi’nin 952. Yıl Dönümü
FOTO FOKUS
Bakırköy'deki Pitbull saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bakırköy'deki Pitbull saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ